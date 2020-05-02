2 Май 2020 2020-05-02T12:10:38+03:00

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За последние сутки в Калининградской области умер еще один пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов в регионе достигло семи.

Как сообщили в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией, среди умерших две женщины в возрасте 35 и 70 лет и пять мужчин в возрасте 70 лет, 59 лет, 75 лет, 75 лет и 67 лет. Пол и возраст скончавшегося в последние не уточняется.

Напомним, за сутки в Калининградской области подтвердилось 43 новых случая коронавируса. Общее число случаев в регионе достигло 438.

ИСТОЧНИК KP.RU