2020-05-02T12:30:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В калининградском оперштабе назвали возраст пациентов, умерших от коронавируса

Самой молодой заболевшей было 35 лет
Сергей Богров
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В Калининградской области ко 2 мая умерли семь пациентов с коронавирусом. Как сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией, за последние сутки умер еще один человек.

Пятеро из скончавшихся — это мужчины. Их возраст 70 лет, 59 лет, 75 лет, 75 лет и 67 лет. Возраст умерших женщин — 35 и 70 лет.

Напомним, за сутки в Калининградской области подтвердилось 43 новых случая коронавируса. Общее число случаев в регионе достигло 438.

ИСТОЧНИК KP.RU

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