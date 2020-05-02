В оперштабе рассказали подробности о заболевших коронавирусом в Калининградской области

2 Май 2020 2020-05-02T12:50:40+03:00

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У 19 новых пациентов с коронавирусом в Калининградской области болезнь протекала бессимптомно. Как сообщили в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

Еще у 13 человек была диагностирована ОРВИ, а у 11 человек развилась пневмония. У пациентов без симптомов коронавирус выявили при обследовании уже зараженных лиц.

Напомним, за сутки в Калининградской области подтвердилось 43 новых случая коронавируса. Общее число случаев в регионе достигло 438.

ИСТОЧНИК KP.RU