В оперштабе рассказали подробности о заболевших коронавирусом в Калининградской области
У 19 человек болезнь протекала бессимптомно
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У 19 новых пациентов с коронавирусом в Калининградской области болезнь протекала бессимптомно. Как сообщили в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.
Еще у 13 человек была диагностирована ОРВИ, а у 11 человек развилась пневмония. У пациентов без симптомов коронавирус выявили при обследовании уже зараженных лиц.
Напомним, за сутки в Калининградской области подтвердилось 43 новых случая коронавируса. Общее число случаев в регионе достигло 438.
ИСТОЧНИК KP.RU