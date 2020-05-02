На Емельянова «Фольксваген» сбил 39-летнего калининградца

2 Май 2020 2020-05-02T13:40:52+03:00

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В минувшую пятницу на улице Емельянова произошло ДТП, в котором пострадал 39-летний пешеход. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 40-летнего водителя в районе дома № 319 сбил мужчину. Тот переходил дорогу не по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате местный житель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU