На Емельянова «Фольксваген» сбил 39-летнего калининградца
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Фото с места происшествияФото: отдел ГИБДД по Калининграду.
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В минувшую пятницу на улице Емельянова произошло ДТП, в котором пострадал 39-летний пешеход. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 40-летнего водителя в районе дома № 319 сбил мужчину. Тот переходил дорогу не по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате местный житель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU