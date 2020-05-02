2020-05-02T15:15:18+03:00
Происшествия

Калининградец избил и задушил соседку по общежитию

После содеянного убийца спокойно проспал до утра рядом с телом своей жертвы
Игорь ОРЕХОВ
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Утром 30 апреля в одной из комнат общежития на улице Советской в Гусеве было обнаружено тело 64-летней местной жительницы. Судя по следам множественных побоев, смерть пенсионерки была насильственной. Естественно, Черняховский межрайонный следственный отделом регионального Управления СКР возбудил уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Убийство». И вскоре подозреваемый был задержан – им оказался 44-летний ранее судимый хозяин той самой комнаты в общаге.

Как выяснилось предшествовавшей ночью уголовник и его соседи - будущая жертва и ее сожитель усиленно «соображали на троих». Когда спиртное иссякло, мужчины отправились за добавкой и по дороге пресловутый сожитель потерялся. Ничуть не огорченный его приятель вернулся и продолжил пьянку уже на пару с хозяйкой комнаты. Ну а дальше все банально: собутыльники поссорились, представитель сильного пола подтвердил свой статус несколькими ударами кулаком по голове и лицу оппонентки, та выключилась. Решив довести свое черное дело до конца, преступник перетащил бесчувственное тело к себе в комнату, нанес женщине еще несколько ударов, а затем захватил предплечьем ее шею и таким способом задушил.

Что характерно, прятать труп или еще как-то заметать следы убийца не стал. Просто спокойно заснул. Пришедшая наутро навестить гусевца его мать и обнаружила потрясающую картину. К тому моменту сынок немного протрезвел, осознал, что натворил, и подался было в бега. Однако на его след быстро вышли оперативники угрозыска МО МВД России «Гусевский», которые задержали мужчину и передали его в распоряжение следователей СКР.

- На допросе гражданин дал признательные показания, - сообщила официальный представитель УСКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Сегодня, 2 мая по ходатайству следствия Гусевским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый водворен в следственный изолятор. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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