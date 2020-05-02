Под Калининградом у 55-летнего мужчины нашли наркотики
Он заявил сотрудникам полиции, что хранил наркотик для собственного потребления.
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В Зеленоградске полиция задержала 55-летнего мужчину, у которого обнаружили наркотики. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По предварительной информации, местный житель вырастил коноплю и спрятал в коробке выращенные из нее наркотики. Во время задержания у него обнаружили 68 граммов запрещенного вещества. Мужчина заявил сотрудникам полиции, что хранил наркотик для собственного потребления.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU