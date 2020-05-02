На трассе под Калининградом столкнулись «Мерседес» и «Форд»: один водитель в реанимации

2 Май 2020 2020-05-02T18:01:58+03:00

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В ночь на субботу в Гурьевское районе во встречный «Форд» врезался «Мерседес». Как сообщает «Клопс» со ссылкой на УМВД, 29-летний водитель последнего был госпитализирован в реанимацию.

ДТП произошло на трассе Калининград — Крылово. Как заявили в ведомстве, мужчина получил права в 2019 году. За рулем «Форда» находилась 48-летняя женщина с водительским стажем 14 лет. Ее с ушибами отправили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU