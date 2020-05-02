2020-05-02T17:43:32+03:00
Общество

Алиханов: После окончания самоизоляции кинотеатры откроют в последнюю очередь

Об этом глава региона написал в своем Инстаграме
Сергей Богров
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Губернатор Антон Алиханов сообщил, что кинотеатры после снятия режима самоизоляции будут открываться последними. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.

— Сейчас многие сферы бизнеса испытывают трудности. Но есть те, работа которых полностью остановлена – это кинотеатры. И даже по окончании карантина они будут открываться в самую последнюю очередь, — заявил глава региона.

Кроме того, губернатор напомнил, что многие владельцы кинотеатров в регионе стали заниматься пошивом масок. Так, владелец сети «Люмен» стал выпускать их, чтобы продолжать выплачивать зарплату большому штату сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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