Алиханов: После окончания самоизоляции кинотеатры откроют в последнюю очередь

2 Май 2020 2020-05-02T17:43:32+03:00

Об этом глава региона написал в своем Инстаграме

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Губернатор Антон Алиханов сообщил, что кинотеатры после снятия режима самоизоляции будут открываться последними. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.

— Сейчас многие сферы бизнеса испытывают трудности. Но есть те, работа которых полностью остановлена – это кинотеатры. И даже по окончании карантина они будут открываться в самую последнюю очередь, — заявил глава региона.

Кроме того, губернатор напомнил, что многие владельцы кинотеатров в регионе стали заниматься пошивом масок. Так, владелец сети «Люмен» стал выпускать их, чтобы продолжать выплачивать зарплату большому штату сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU