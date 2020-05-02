2020-05-02T20:00:51+03:00
Общество

Власти Янтарного отменили салюты, чтобы раздать деньги нуждающимся

Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Заливатский
Сергей Богров
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В Янтарном местные власти решили отменить праздничные салюты и потратить деньги на продукты для нуждающихся. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Заливатский в своем Facebook.

— В этом году фейерверков в Янтарном не будет. Деньги решили потратить на продуктовые наборы и раздать тем кому сейчас тяжело, — написал Заливатский.

Напомним, в регионе школьникам, которые имеют льготное питание, выдают продуктовые наборы. В их составе – гречневая крупа, яблоки, мука высшего сорта, масло растительное, макаронные изделия, йогурт, чай, молоко сгущенное, печенье, вафли, батончик шоколадный, сок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти Янтарного отменили салюты, чтобы раздать деньги нуждающимся
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