В Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T11:02:26+03:00

Всего в регионе вирус выявлен у 479 человек

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В Калининградской области за минувшие сутки выявлен 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе вирус выявлен у 479 человек. По состоянию на 3 мая, в области обследовано на коронавирус 21 013 человек, под федицинским наблюдением остаются 1960 человек, в том числе, 149 человек в условиях обсерватора.

В России за сутки зафиксировано 10 633 новых случаев коронавируса, 58 человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU