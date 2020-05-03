В Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса
Всего в регионе вирус выявлен у 479 человек
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области за минувшие сутки выявлен 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе вирус выявлен у 479 человек. По состоянию на 3 мая, в области обследовано на коронавирус 21 013 человек, под федицинским наблюдением остаются 1960 человек, в том числе, 149 человек в условиях обсерватора.
В России за сутки зафиксировано 10 633 новых случаев коронавируса, 58 человек умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU