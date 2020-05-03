3 Май 2020 2020-05-03T11:10:47+03:00

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За последние сутки в Калининградской области умер еще один пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов в регионе достигло восьми, сообщили «Комсомолке» в региональеном оперативном штабе.

Умерший – 52-летний мужчина с тяжелой формой онкологического заболевания.

Ранее в регионе умерли две женщины в возрасте 35 и 70 лет и пять мужчин в возрасте 70 лет, 59 лет, 75 лет, 75 лет и 67 лет.

За сутки в Калининградской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего в регионе выявлено 479 случаев заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU