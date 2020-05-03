Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
По каждому случаю проводится противоэпидемические мероприятия
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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За сутки в Калининградской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего в регионе выявлено 479 случаев заболеваний.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, выявлено 27 случаев бессимптомного проявления коронавируса, 12 случаев пневмонии и 2 случая ОРВИ.
По каждому случаю проводится противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения.
Также за сутки умер восьмой пациент с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU