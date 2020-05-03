3 Май 2020 2020-05-03T11:53:45+03:00

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В ночь на воскресенье, 3 мая, в светлом при пожаре пострадал человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:10 из садового общества «Рябинушка». Там горела деревянная хозпостройка.

В результате пожара пострадал один человек.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU