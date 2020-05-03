В ДТП на ул. Невского в Калининграде пострадали два человека

3 Май 2020 2020-05-03T12:04:38+03:00

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Два человека пострадали в ДТП на улице А. Невского в субботу, 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 23:30. Водитель «Рено» на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Фольксваген».

В результате столкновения виновник аварии, а также пассажир «Фольксвагена» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU