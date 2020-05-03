2020-05-03T13:35:58+03:00
Общество

15 региональных молодежных проектов получили гранты Росмолодежи

Общая сумма грантов составила 30,5 млн рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Пятнадцать молодежных проектов из Калининградской области получили гранты Росмолодежи на общую сумму 30,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс проходил по шести номинациям: межнациональное и межрелигиозное взаимодействие; поддержка творческой молодежи; поддержка волонтерских и добровольческих инициатив; поддержка студенческих инициатив; карьера и самоуправление; вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.

Победителями стали проекты:

1. «Лагерь труда и отдыха» (Калининград); 2. «Дорога памяти в VR» (Калининград); 3. «Новая жизнь фронтовых писем» (Гурьевск); 4. «Крепкие духом» (Калининград); 5. «Балтийская миля» (Калининград); 6. «Международная школа приграничного сотрудничества «Территория мира» – (Калининград); 7. «Сервис-порт молодежных гуманитарных инициатив» (Черняховск); 8. «Твой город» (Калининград); 9. «АРТ-марафон» (Гусев) ; 10. «Кино в село!» (Краснознаменск); 11. «Первый международный чемпионат по битбоксу в России» (Калининград); 12. «Пространство Победы» (Багратионовск); 13. «Легкоатлетический военно-патриотический полумарафон памяти героя СССР, маршала Жукова Г.К.» (Калининград); 14. «Цифровизация РСО» (Калининград); 15. «Школа профессионального мастерства «Я-профессионал» (Калининград).

ИСТОЧНИК KP.RU

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