В Калининграде заработала горячая линия уполномоченного по защите прав предпринимателей
В майские выходные дни «горячая линия» будет работать с 11 до 18 часов
.Фото: Виктор Буздин
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В регионе заработала «горячая линия» уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области.
По номеру +7 (4012) 71-76-34 представители бизнеса могут получить консультацию по различным проблемным вопросам, в том числе связанным с деятельностью в условиях эпидемии коронавируса.
В майские выходные дни «горячая линия» будет работать с 11 до 18 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU