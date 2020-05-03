В Калининграде заработала горячая линия уполномоченного по защите прав предпринимателей

3 Май 2020 2020-05-03T16:54:13+03:00

В майские выходные дни «горячая линия» будет работать с 11 до 18 часов

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В регионе заработала «горячая линия» уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области.

По номеру +7 (4012) 71-76-34 представители бизнеса могут получить консультацию по различным проблемным вопросам, в том числе связанным с деятельностью в условиях эпидемии коронавируса.

В майские выходные дни «горячая линия» будет работать с 11 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU