2020-05-03T17:16:22+03:00
Общество

«Аэрофлот» будет продавать льготные авиабилеты по маршруту «Калининград-Москва» всем жителям России

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Аэрофлот ввел новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту КалининградМосква. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на этом маршруте могут приобрести все граждане России без ограничений.

Тариф в одну сторону составляет 3800 рублей и действует до 31 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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