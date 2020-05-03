«Аэрофлот» будет продавать льготные авиабилеты по маршруту «Калининград-Москва» всем жителям России
.Фото: Александр Подгорчук
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Аэрофлот ввел новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград – Москва. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на этом маршруте могут приобрести все граждане России без ограничений.
Тариф в одну сторону составляет 3800 рублей и действует до 31 декабря этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU