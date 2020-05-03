В Калининграде предприниматель торговала контрафактными лекарствами

3 Май 2020 2020-05-03T15:33:23+03:00

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В Калининграде индивидуального предпринимателя подозревают в сбыте контрафактных лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, 45-летняя женщина в течение года сбывала анестезирующие гели и другие лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в косметологии. При этом эти товары не были внесены в Государственный реестр лекарственных средств, то есть являлись контрафактными. Как полагает следствие, сумма выручки от продажи контрафакта составила порядка 1,9 млн рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье «Сбыт незарегистрированных лекарственных средств»..

ИСТОЧНИК KP.RU