Здание регионального правительства проверили силовики после звонка о минировании

3 Май 2020 2020-05-03T16:27:19+03:00

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Утром в воскресенье, 3 мая, здание правительства Калининградской было оцеплено после звонка о минировании.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства, проверка помещений закончилась после 15 часов.

«Представители силовых структур покинули здание, никаких опасных предметов в здании не обнаружено», - сообщили в правительственной пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU