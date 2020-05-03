Здание регионального правительства проверили силовики после звонка о минировании
.Фото: Александр Подгорчук
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Утром в воскресенье, 3 мая, здание правительства Калининградской было оцеплено после звонка о минировании.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства, проверка помещений закончилась после 15 часов.
«Представители силовых структур покинули здание, никаких опасных предметов в здании не обнаружено», - сообщили в правительственной пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU