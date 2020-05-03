На Советском проспекте в Калининграде мотоцикл врезался в легковушку: двое погибших

3 Май 2020 2020-05-03T23:37:08+03:00

Водитель "Ауди" поворачивал на улицу Гайдара и не уступил дорогу мотоциклу

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Вечером в воскресенье, 3 мая, на Советском проспекте в Калининграде произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, водитель «Ауди» при повороте налево на улицу Гайдара не уступил дорогу мотоциклу, который двигался на выезд из города.

В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Также погибла 48-летняя пассажирка «Ауди». Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU