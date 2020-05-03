На Советском проспекте в Калининграде мотоцикл врезался в легковушку: двое погибших
Вечером в воскресенье, 3 мая, на Советском проспекте в Калининграде произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, водитель «Ауди» при повороте налево на улицу Гайдара не уступил дорогу мотоциклу, который двигался на выезд из города.
В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Также погибла 48-летняя пассажирка «Ауди». Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU