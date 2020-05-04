Появилось видео ДТП на Советском проспекте, в котором погибли два человека

4 Май 2020 2020-05-04T11:04:46+03:00

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В ночь с 3 на 4 мая пресс-служба УМВД по Калининградской области опубликовало видео момента столкновения автомобиля «Ауди», не уступившего дорогу мотоциклу «Сузуки», двигавшемуся по Советскому проспекту на выезд из города.

Напомним, в результате столкновения 25-летний мотоциклист, получивший травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте происшествия. Кроме того, погибла 48-летняя пассажирка «Ауди». Как сообщают в полиции, она была супругой автомобилиста. Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.

- Оперативно изъятые записи с камер видеонаблюдения дали возможность установить, что водитель автомобиля «Ауди» не выполнил правила очередности проезда перекрестка, - сообщила начальник пресс-службы Управления МВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Выясняются все причины и обстоятельства дорожной трагедии. В том числе и почему человек за рулем автомобиля, к слову, с 22-х летнем стажем вождения, не заметил и не уступил дорогу мотоциклу, который имел преимущество очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU