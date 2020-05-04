2020-05-04T11:04:46+03:00
Происшествия

Появилось видео ДТП на Советском проспекте, в котором погибли два человека

Авария произошла вечером 3 мая
Иван МАРКОВ
Поделиться:
За секунду до столкновенияЗа секунду до столкновенияФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В ночь с 3 на 4 мая пресс-служба УМВД по Калининградской области опубликовало видео момента столкновения автомобиля «Ауди», не уступившего дорогу мотоциклу «Сузуки», двигавшемуся по Советскому проспекту на выезд из города.

Напомним, в результате столкновения 25-летний мотоциклист, получивший травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте происшествия. Кроме того, погибла 48-летняя пассажирка «Ауди». Как сообщают в полиции, она была супругой автомобилиста. Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.

- Оперативно изъятые записи с камер видеонаблюдения дали возможность установить, что водитель автомобиля «Ауди» не выполнил правила очередности проезда перекрестка, - сообщила начальник пресс-службы Управления МВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Выясняются все причины и обстоятельства дорожной трагедии. В том числе и почему человек за рулем автомобиля, к слову, с 22-х летнем стажем вождения, не заметил и не уступил дорогу мотоциклу, который имел преимущество очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадала женщина-водитель
В Калининградской области уже 11 жертв коронавируса
В результате пожара под Калининградом погибла 68-летняя женщина
В Калининградской области за сутки 45 новых случаев заражения COVID-19
Появилось видео ДТП на Советском проспекте, в котором погибли два человека
На Советском проспекте в Калининграде мотоцикл врезался в легковушку: двое погибших
«Аэрофлот» будет продавать льготные авиабилеты по маршруту «Калининград-Москва» всем жителям России
В Калининграде заработала горячая линия уполномоченного по защите прав предпринимателей
Здание регионального правительства проверили силовики после звонка о минировании
В Калининграде предприниматель торговала контрафактными лекарствами
В Калининграде от коронавируса скончалась медсестра областной больницы
В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом
15 региональных молодежных проектов получили гранты Росмолодежи
В ДТП на ул. Невского в Калининграде пострадали два человека
В Светлом при пожаре пострадал человек
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса
Власти Янтарного отменили салюты, чтобы раздать деньги нуждающимся