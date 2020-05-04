В Калининградской области за сутки 45 новых случаев заражения COVID-19

4 Май 2020 2020-05-04T11:30:26+03:00

Всего на утро 4 мая в регионе выявлено 524 больных коронавирусом

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За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано 45 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая обследовано нарастающим итогом на COVID-19 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли 9, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU