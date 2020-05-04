2020-05-04T11:38:03+03:00
Происшествия

В результате пожара под Калининградом погибла 68-летняя женщина

По предварительным данным, причиной возгорания в квартире мог стать бытовой электроприбор
Игорь ОРЕХОВ
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Вечером 3 мая в одном из домов поселка Дружба Правдинского района возник пожар. В процессе его тушения спасателями МЧС было обнаружено тело 68-летней местной жительницы. По данному факту Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР организована доследственная проверка.

- По предварительным данным, когда начался пожар, пожилая женщина не смогла самостоятельно покинуть жилище, - рассказали в региональном Управлении СКР. - Вероятной причиной возгорания является замыкание электроприбора. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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