2020-05-04T11:56:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области уже 11 жертв коронавируса

За минувшие сутки скончались три пациента, включая женщину-медработника
Иван МАРКОВ
Поделиться:
За минувшие сутки от вируса скончались троеЗа минувшие сутки от вируса скончались троеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Калининградский региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией объявил, что за минувшие сутки в области от вируса скончались три человека.

Погибли двое мужчин 75 и 89 лет и 1 женщина 65 лет (это медработник, о котором вчера объявил региональный минздрав).

Напомним, на утро было объявлено о 45 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев составляет 524.

Среди новых случаев 11 случаев пневмонии, 19 случаев ОРВИ, а также 15 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции. Они были выявлены при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактов для организации медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадала женщина-водитель
В Калининградской области уже 11 жертв коронавируса
В результате пожара под Калининградом погибла 68-летняя женщина
В Калининградской области за сутки 45 новых случаев заражения COVID-19
Появилось видео ДТП на Советском проспекте, в котором погибли два человека
На Советском проспекте в Калининграде мотоцикл врезался в легковушку: двое погибших
«Аэрофлот» будет продавать льготные авиабилеты по маршруту «Калининград-Москва» всем жителям России
В Калининграде заработала горячая линия уполномоченного по защите прав предпринимателей
Здание регионального правительства проверили силовики после звонка о минировании
В Калининграде предприниматель торговала контрафактными лекарствами
В Калининграде от коронавируса скончалась медсестра областной больницы
В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом
15 региональных молодежных проектов получили гранты Росмолодежи
В ДТП на ул. Невского в Калининграде пострадали два человека
В Светлом при пожаре пострадал человек
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса
Власти Янтарного отменили салюты, чтобы раздать деньги нуждающимся