В Калининградской области уже 11 жертв коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T11:56:29+03:00

За минувшие сутки от вируса скончались трое Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки скончались три пациента, включая женщину-медработника

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Калининградский региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией объявил, что за минувшие сутки в области от вируса скончались три человека.

Погибли двое мужчин 75 и 89 лет и 1 женщина 65 лет (это медработник, о котором вчера объявил региональный минздрав).

Напомним, на утро было объявлено о 45 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев составляет 524.

Среди новых случаев 11 случаев пневмонии, 19 случаев ОРВИ, а также 15 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции. Они были выявлены при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактов для организации медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU