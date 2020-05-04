В Калининградской области уже 11 жертв коронавируса
Калининградский региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией объявил, что за минувшие сутки в области от вируса скончались три человека.
Погибли двое мужчин 75 и 89 лет и 1 женщина 65 лет (это медработник, о котором вчера объявил региональный минздрав).
Напомним, на утро было объявлено о 45 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев составляет 524.
Среди новых случаев 11 случаев пневмонии, 19 случаев ОРВИ, а также 15 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции. Они были выявлены при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими.
По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактов для организации медицинского наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU