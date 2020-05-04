2020-05-04T13:41:11+03:00
Происшествия

На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадала женщина-водитель

Авария произошла днем 3 мая
Иван МАРКОВ
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ДТП на Советском проспектеДТП на Советском проспектеФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье 3 мая на Советском проспекте произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась в районе 14:45 на перекрестке с улицей генерал-лейтенанта Озерова.

- По предварительным данным, легковой автомобиль Фольксваген под управлением 41-летнего мужчины совершал поворот налево с Советского проспекта на улицу Озерова, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - В это время навстречу по проспекту двигался КИА, за рулем которого находилась 40-летняя женщина. В результате бокового удара автомобили развернуло.

Как уточняет пресс-служба, «два водителя не смогли понять друг друга на дороге».

- К слову, оба они – не только ровесники, но и с одинаковым большим стажем за рулем. При этом согласно записям с камер видеонаблюдения, предварительно установлена виновность мужчины за рулем «Фольксвагена». Он поспешил повернуть налево, не уступив встречной машине.

В итоге, удар по касательной оказался достаточно мощным, так как не только резко развернул иномарки, но и нанес телесные повреждения водителю автомобиля «Кия». Женщину увезла бригада скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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