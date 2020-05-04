2020-05-04T15:03:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Кравченко: Пока нельзя сказать, когда Калининградская область достигнет пика заболеваемости коронавирусом

По словам министра, узнать это можно будет только после того, как этот пик будет пройден
Иван МАРКОВ
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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко собрал 4 мая очередной брифинг, на котором сообщил о последних подробностях распространения коронавирусной инфекции в регионе. По его словам, область еще не достигла пика своего развития.

- Пик – это тот момент, о котором можно сказать только тогда, когда мы его перейдем. Сейчас говорить о том, когда будет пик, нельзя. Мы же получаем сегодня прирост. Мы прибавляем и прибавляем. Выписываем пока еще меньше, чем прибавляем.

По словам Кравченко, сегодня средний срок лечения коронавирусных больных колеблется от 13,5 до 15 койкодней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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