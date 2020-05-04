Александр Кравченко: Пока нельзя сказать, когда Калининградская область достигнет пика заболеваемости коронавирусом
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко собрал 4 мая очередной брифинг, на котором сообщил о последних подробностях распространения коронавирусной инфекции в регионе. По его словам, область еще не достигла пика своего развития.
- Пик – это тот момент, о котором можно сказать только тогда, когда мы его перейдем. Сейчас говорить о том, когда будет пик, нельзя. Мы же получаем сегодня прирост. Мы прибавляем и прибавляем. Выписываем пока еще меньше, чем прибавляем.
По словам Кравченко, сегодня средний срок лечения коронавирусных больных колеблется от 13,5 до 15 койкодней.
ИСТОЧНИК KP.RU