2020-05-04T15:28:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области больны коронавирусом 93 медика

Самая крупная вспышка зафиксирована в областной клинической больнице
Иван МАРКОВ
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Александр КравченкоАлександр КравченкоФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил на брифинге о ликвидации коронавирусных вспышек и распространении инфекции в региональных больницах. По его словам, больные Ковидом есть уже практически во всех больницах Калининграда, уже ликвидирована вспышка в городской больнице №4, продолжается работа над очагом в областной клинической больнице.

- Там достаточно большое количество медработников, я думаю, мы выйдем на человек 95-100 из них, - сообщил о предполагаемом распространении инфекции Кравченко. - Там сама по себе больница большая – 1500 коллектив. Я думаю, что мы на эту цифру и выйдем. Там порядка 50-60 пациентов, которые тоже будут больны коронавирусной инфекцией из этого очага. Мы это понимаем.

Кравченко добавил, что 93 медработника на сегодняшний день проходят лечение от инфекции, а 20 уже выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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