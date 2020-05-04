В Калининградской области 350 медиков отказались работать на ликвидации коронавирусной инфекции

4 Май 2020 2020-05-04T15:41:34+03:00

По словам министра здравоохранения Александра Кравченко, это около 100 врачей и около 250 человек среднего медперсонала

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В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил на брифинге, что три с половиной сотни калининградских медиков отказались работать на ликвидации коронавирусной инфекции.

- У нас есть довольно-таки большое число людей, которые в принципе отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, - заявил Кравченко. - У нас таких врачей под сотню и две с половиной сотни – средний медперсонал. Они сказали: «Ребят, спасибо всем, мы пойдем и пока работать не будем, потому что…» У кого-то, наверное, на то есть свои причины, и я не вправе их осуждать. У кого-то есть дети, у кого-то еще что-то. По факту у нас 350 человек из системы еще перед началом этой всей коронавирусной истории встали и вышли.

Министр также добавил, что дефицит медперсонала в регионе ощущался еще до прихода в регион COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU