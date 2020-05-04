Александр Кравченко выступил за принудительную госпитализацию коронавирусных больных

4 Май 2020 2020-05-04T17:25:02+03:00

По словам министра здравоохранения Калининградской области, в судах уже рассматривается несколько дел на эту тему

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В понедельник 4 мая министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко рассказал журналистам, что практика отправки коронавирусных больных на домашнее оказалась несостоятельной. По словам Кравченко, практика «оставления людей дома наедине со своей болезнью» серьезно критикуется.

- У нас есть рекомендация, которая не запрещает этого делать, но у нас есть постановление главного санитарного врача, которое обязывает нас госпитализировать всех пациентов в стационар. Собственно, мы этим и занимаемся. Вы, наверное, слышали про принудительную госпитализацию. Сегодня мы рассматриваем несколько дел в суде, где мы тоже отстаиваем позицию о необходимости госпитализации, - пояснил Кравченко.

Напомним, первые положительные судебные решения о принудительной госпитализации коронавирусных больных были приняты в регионе неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU