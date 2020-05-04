2020-05-04T20:06:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Кравченко: Студенты у нас борются с COVID-19, но их не пускают в красную зону

По словам министра здравоохранения Калининградской области, с риском для жизни продолжают работать и медики-пенсионеры.
Иван МАРКОВ
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Александр КравченкоАлександр КравченкоФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, общаясь с прессой, сообщил, что на борьбе с коронавирусом участвуют студенты-медики и медработники-пенсионеры.

- Наша позиция и глубокое убеждение, что мы студентов-медиков и прочих привлеченных лиц в очаг пускать не будем до того момента, пока это просто не будет невозможно, пока не зашьемся, - сообщил министр. - Потому что чем позже мы этих людей введем в очаг, тем лучше. Мы стараемся обеспечить их безопасность. Студенты-медики работают и ординаторы работают. Они занимаются той работой, которая не связана непосредственно со входом в красную зону. Но они помогают.

Министр здравоохранения рассказал и о калининградских врачах-пенсионерах, продолживших сражаться с коронавирусом с риском для жизни

- Их процент я не скажу, но если вы эту норму знаете, то это не имело однозначного обязательства для медицинских работников. То есть, мы не должны были отправлять на больничные листы работников в возрасте старше 65 лет. Мы им это предложили, и ушли те, кто захотел. А кто посчитал себя готовым для работы с инфекцией, остались работать, - добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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