2020-05-04T23:56:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В минздраве Калининградской области назвали число умерших от коронавируса в чистом виде

Александр Кравченко прокомментировал статистику по умершим
Иван МАРКОВ
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За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировано три новых смертельных случая от коронавирусной инфекции. В общей сложности в регионе скончались 11 человек. Министр здравоохранения области Александр Кравченко сообщил журналистам, у кого COVID-19 стал главной причиной смерти, а кто стал жертвой сопутствующих хронических заболеваний.

- Умершие у нас есть во всех медицинских учреждениях, где развернута работа с коронавирусной инфекцией: это областная инфекционная больница, БСМП и ЦГКБ, - уточнил Кравченко. - Из 11 человек, которых мы потеряли, 6 человек умерли от проявлений коронавирусной инфекции в чистом виде. У остальных пациентов она была фоном и не явилась основной причиной смерти.

Среди "сопутствующих" болезней - в основном онкологические заболевания, а также заболевания эндокринной системы.

Напомним, по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая обследовано нарастающим итогом на COVID-19 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора.

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В Калининграде от коронавируса скончалась медсестра областной больницы

В Калининграде от коронавируса скончалась медсестра областной клинической больницы. 65-летняя женщина стала девятой жертвой новой инфекции (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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