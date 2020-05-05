2020-05-05T00:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области на борьбу с коронавирусом привлекают медиков старше 65 лет

Нагрузка на врачей выросла многократно
Кирилл АлексеевИван МАРКОВ
Поделиться:
Еще до начала эпидемии коронавируса в учреждениях здравоохранения Калининградской области наблюдался дефицит медицинского персонала.Еще до начала эпидемии коронавируса в учреждениях здравоохранения Калининградской области наблюдался дефицит медицинского персонала.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Еще до начала эпидемии коронавируса в учреждениях здравоохранения Калининградской области наблюдался дефицит медицинского персонала. Не хватало врачей, фельдшеров медсестер. Сейчас ситуация еще больше усугубилась, сообщил на брифинге в понедельник глава регионального минздрава Александр Кравченко. Нагрузка на врачей значительно выросла, а несколько десятков медиков наотрез отказались работать с больными коронавирусом. Приходится привлекать медперсонал старше 65 лет.

- Их (врачей-пенсионеров - Ред.) процент я не скажу, - сказал министр. - Мы не должны были отправлять на больничные листы работников в возрасте старше 65 лет. Мы им это предложили, и ушли те, кто захотел. А кто посчитал себя готовым для работы с инфекцией, остались работать.

Кроме того, на борьбу с коронавирусом брошены и студенты. Правда, они выполняют в основном вспомогательные функции. Их в "красную зону" не пускают.

- Наша позиция и глубокое убеждение, что мы студентов-медиков и прочих привлеченных лиц в очаг пускать не будем до того момента, пока это просто не будет невозможно, пока не зашьемся, - сказал Александр Кравченко. - Потому что чем позже мы этих людей введем в очаг, тем лучше. Мы стараемся обеспечить их безопасность. Студенты-медики работают, но они занимаются той работой, которая не связана непосредственно со входом в красную зону. Но они помогают.

Напомним, по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая обследовано нарастающим итогом на COVID-19 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калининградской области больны коронавирусом 93 медика

В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил на брифинге о ликвидации коронавирусных вспышек и распространении инфекции в региональных больницах. По его словам, больные ковидом есть уже практически во всех больницах Калининграда (ПОДРОБНЕЕ).

«Ребят, спасибо всем, мы пойдем»: министр здравоохранения рассказал, почему в Калининграде 350 медиков отказались работать с коронавирусом

В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко во второй раз с момента начала эпидемии коронавируса встретился с журналистами. Однако если месяц назад Кравченко был уверен в своих людях и давал оптимистичные прогнозы (на тот момент болело только трое медиков), то сейчас выяснилась совсем иная картина. Главная проблема – массовый отказ медработников работать в условиях пандемии (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский министр здравоохранения объяснил, почему так много врачей болеет коронавирусом
В Калининградской области на борьбу с коронавирусом привлекают медиков старше 65 лет
В минздраве Калининградской области назвали число умерших от коронавируса в чистом виде
Глава калининградского минздрава: Студентов-медиков пустим в очаг коронавируса, только если зашьемся
Александр Кравченко выступил за принудительную госпитализацию коронавирусных больных
В Калининградской области 350 медиков отказались работать на ликвидации коронавирусной инфекции
В Калининградской области больны коронавирусом 93 медика
Александр Кравченко: Пока нельзя сказать, когда Калининградская область достигнет пика заболеваемости коронавирусом
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадала женщина-водитель
В Калининградской области уже 11 жертв коронавируса
В результате пожара под Калининградом погибла 68-летняя женщина
В Калининградской области за сутки 45 новых случаев заражения COVID-19
Появилось видео ДТП на Советском проспекте, в котором погибли два человека
На Советском проспекте в Калининграде мотоцикл врезался в легковушку: двое погибших
«Аэрофлот» будет продавать льготные авиабилеты по маршруту «Калининград-Москва» всем жителям России
В Калининграде заработала горячая линия уполномоченного по защите прав предпринимателей
Здание регионального правительства проверили силовики после звонка о минировании
В Калининграде предприниматель торговала контрафактными лекарствами
В Калининграде от коронавируса скончалась медсестра областной больницы
В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом
15 региональных молодежных проектов получили гранты Росмолодежи
В ДТП на ул. Невского в Калининграде пострадали два человека
В Светлом при пожаре пострадал человек
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса
Власти Янтарного отменили салюты, чтобы раздать деньги нуждающимся