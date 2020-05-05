Калининградский министр здравоохранения объяснил, почему так много врачей болеет коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T01:16:40+03:00

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После того, как в понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал журналистом об увольнении 350 медиков, отказавшихся работать в условиях пандемии, чиновник объяснил, почему так много врачей болеет коронавирусом.

- С вирусом происходит следующее, - начал Кравченко. - Есть такой термин по распространению вирусных инфекций – вирусная нагрузка. Условно один член семьи может быть заражен коронавирусом, прийти домой, и ничего не произойдет – других не возьмет это. А почему нельзя ходить в больницу? Потому что в больнице людей, которые являются носителями даже без проявлений коронавирусной инфекции, достаточно много. Их намного больше. Когда в эту среду погружается человек, который не болеет, он от всех сразу одновременно набирает очень высокую вирусную нагрузку, и у него начинает развиваться агрессивное заболевание.

Далее Кравченко сравнил вирус с радиацией.

- Это не очень правильно, но я для понимания в одной беседе привел такой пример, который относится к радиоактивным проблемам. Это доза облучения. Вспомните про ликвидаторов аварии в Чернобыле. Чем выше у них была нагрузка и чем выше была доза облучения, тем меньший период времени ты можешь там находиться. Та же самая история здесь. Чем выше вирусная нагрузка, тем меньше человеку нужно времени, чтобы получить серьезную форму заболевания и начать по-настоящему болеть, - добавил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU