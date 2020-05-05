2020-05-05T03:48:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининград и Гурьевск с большим отрывом лидируют по числу заболевших коронавирусом

Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 524 случая COVID-19
Кирилл Алексеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные по распределению заболевших в муниципалитетах Калининградской области. Согласно им, как минимум, по одному случаю заражения зафиксировано в каждом муниципальном образовании.

Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 524 случая COVID-19. При этом наибольшее число заражений в Калининграде - 357. На втором месте - Гурьевский городской округ. Здесь число заболевших коронавирусом достигло отметки в 48 человек. По удельному весу заболевших Калининград и Гурьевск можно сравнить с Москвой и Подмосковьем в масштабах страны, потому что в остальных муниципалитетах Калининградской области число заболевших значительно меньше. В частности, в Балтийске зафиксировано 19 случаев заражения COVID-19, в Зеленоградском городском округе - 17, в Черняховске -16.

Так выглядит первая пятерка. В остальных городах и районах следующая картина:

Полесск -15 случаев COVID-19,

Гвардейск -10,

Багратионовск - 9,

Советск - 9,

Нестеров - 4,

Правдинск - 4,

Краснознаменск - 3,

Светлый - 2,

Гусев - 2,

Светлогорск - 2,

Мамоново - 2,

Озерск - 2,

Ладушкин - 2,

Янтарный -1.

В оперативном штабе подчеркнули, что данные подсчитаны нарастающим итогам, то есть в общее число заболевших включены и те, кто уже выздоровел и выписан из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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