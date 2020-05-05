Ночью в Советске сгорел автомобиль

5 Май 2020 2020-05-05T10:34:49+03:00

В результате пожара в машине выгорел моторный отсек и приборная панель

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В ночь на вторник, 5 мая, в Советске сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.43. На улице Красноармейской горел легковой автомобиль «Ауди».

В результате пожара в машине выгорели моторный отсек и приборная панель.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU