Ночью в Советске сгорел автомобиль
В результате пожара в машине выгорел моторный отсек и приборная панель
.Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В ночь на вторник, 5 мая, в Советске сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.43. На улице Красноармейской горел легковой автомобиль «Ауди».
В результате пожара в машине выгорели моторный отсек и приборная панель.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU