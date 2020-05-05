В Калининградской области выявлено 42 новых случая коронавируса
Всего в регионе по состоянию на 5 мая, выявлено 566 случаев заражения
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области за сутки выявлено 42 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе по состоянию на 5 мая, выявлено 566 случаев заражения.
За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU