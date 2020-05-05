На Моспроспекте водитель «Инфинити» сбила велосипедистку на «зебре»

5 Май 2020 2020-05-05T10:48:46+03:00

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В Калининграде в результате наезда пострадала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на Московском проспекте. 35-летняя водитель «Инфинити» сбила велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись.

В результате наезда 32-летняя велосипедистка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU