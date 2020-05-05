На Моспроспекте водитель «Инфинити» сбила велосипедистку на «зебре»
Женщина госпитализирована
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в результате наезда пострадала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на Московском проспекте. 35-летняя водитель «Инфинити» сбила велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись.
В результате наезда 32-летняя велосипедистка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU