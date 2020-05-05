Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

5 Май 2020 2020-05-05T11:45:56+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 42 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, выявлено 25 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими. 12 случаев коронавируса выявлено у пациентов с пневмонией, в пяти случаях – с ОРВИ.

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения наблюдения», - сообщили в оперштабе.

Всего в регионе выявлено 566 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU