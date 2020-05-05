2020-05-05T11:55:09+03:00
Происшествия

В тройном ДТП на улице Горького в Калининграде пострадали четыре человека

Аварию спровоцировал водитель "Тойоты"
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник днем на улице Горького в Калининграде в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний водитель «Тойоты» на прямом участке дороги выехал на встречку и врезался в «Хендай» и «Пежо».

В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажир «Хундая», а также пассажиры «Тойоты» - 56 - летняя женщина и 8 - летний ребенок получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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