В тройном ДТП на улице Горького в Калининграде пострадали четыре человека

5 Май 2020 2020-05-05T11:55:09+03:00

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В понедельник днем на улице Горького в Калининграде в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний водитель «Тойоты» на прямом участке дороги выехал на встречку и врезался в «Хендай» и «Пежо».

В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажир «Хундая», а также пассажиры «Тойоты» - 56 - летняя женщина и 8 - летний ребенок получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU