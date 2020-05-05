В тройном ДТП на улице Горького в Калининграде пострадали четыре человека
Аварию спровоцировал водитель "Тойоты"
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник днем на улице Горького в Калининграде в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
35-летний водитель «Тойоты» на прямом участке дороги выехал на встречку и врезался в «Хендай» и «Пежо».
В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажир «Хундая», а также пассажиры «Тойоты» - 56 - летняя женщина и 8 - летний ребенок получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU