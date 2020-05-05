5 Май 2020 2020-05-05T12:29:48+03:00

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Следственный отдел по Центральному району Калининграда областного Следственного управления СКР возбудил в отношении 47-летнего горожанина уголовное дело о покушении на подстрекательство к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

В марте этого года калининградец узнал о том, что его знакомый попал под колпак следственных органов регионального Управления ФСБ. И хотя пока остается на свободе под подпиской о невыезде, вероятность оказаться за решеткой возрастет буквально с каждым часом. И тогда заботливый приятель предложил бедолаге свое посредничество в таком щекотливом деле, как передача вознаграждения за сохранение щадящей меры пресечения. Удовольствие, прямо скажем, оказалось недешевым - правоохранителям предполагалось сунуть 5 миллионов рублей. Но подследственному до того не хотелось полировать нары, что он согласился.

Первый транш – 150 тысяч рублей был передан вечером 29 апреля на перекрестке улиц Красной и Чекистов. После чего услужливого посредника задержали оперативники УФСБ. Которые в дальнейшем передали материалы для расследования в СУ СКР.

- Гражданин свою причастность к совершению преступления отрицает, - рассказала официальный представитель Следственного управления СКР Наталья Гацко. – Вчера, 4 мая по ходатайству следователя суд водворил подозреваемого в следственный изолятор. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, устанавливаются возможные иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, а также лица, причастные к их совершению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/777094" frameborder="0"></iframe> Калининградец попался при попытке дать взятку сотрудникам ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU