В Калининграде за сутки более 700 человек проверили на коронавирус

5 Май 2020 2020-05-05T12:22:55+03:00

Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 1816 человек

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В Калининградской области за сутки на COVID-19 проверили 22 622 человека. Это на 719 человек больше, чем днем ранее, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 1816 человек, накануне их было 1894 человека. В условиях обсерватора остается 161 человек.

Как ранее сообщала «Комсомолка», по состоянию на 5 мая в Калининградской области зарегистрировано 566 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU