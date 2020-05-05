В Калининграде за сутки более 700 человек проверили на коронавирус
Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 1816 человек
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области за сутки на COVID-19 проверили 22 622 человека. Это на 719 человек больше, чем днем ранее, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 1816 человек, накануне их было 1894 человека. В условиях обсерватора остается 161 человек.
Как ранее сообщала «Комсомолка», по состоянию на 5 мая в Калининградской области зарегистрировано 566 случаев коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU