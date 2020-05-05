В Калининградской области за сутки 17 мотоциклистов нарушили ПДД

5 Май 2020 2020-05-05T12:27:35+03:00

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В Калининградской области проходит профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции, за сутки автоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 17 мотолюбителей.

Как ранее писала «Комсомолка», вечером в воскресенье, 3 мая, на Советском проспекте в Калининграде водитель «Ауди» при повороте налево на улицу Гайдара не уступил дорогу мотоциклу, который двигался на выезд из города.

В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Также погибла 48-летняя пассажирка «Ауди». Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU