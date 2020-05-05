2020-05-05T12:27:35+03:00
Общество

В Калининградской области за сутки 17 мотоциклистов нарушили ПДД

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининградской области проходит профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции, за сутки автоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 17 мотолюбителей.

Как ранее писала «Комсомолка», вечером в воскресенье, 3 мая, на Советском проспекте в Калининграде водитель «Ауди» при повороте налево на улицу Гайдара не уступил дорогу мотоциклу, который двигался на выезд из города.

В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Также погибла 48-летняя пассажирка «Ауди». Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В калининградском аэропорту «Храброво» появился новый авиаперевозчик
В Полесске «Мерседес» врезался в стену дома: двое пострадавших
На Северном обходе в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Алиханов рассказал о расширении въезда на Куршскую косу
В Калининградской области за сутки 17 мотоциклистов нарушили ПДД
В Калининграде за сутки более 700 человек проверили на коронавирус
Калининградец попался при попытке дать взятку сотрудникам ФСБ
В тройном ДТП на улице Горького в Калининграде пострадали четыре человека
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
На Моспроспекте водитель «Инфинити» сбила велосипедистку на «зебре»
В Калининградской области выявлено 42 новых случая коронавируса
Ночью в Советске сгорел автомобиль
Калининград и Гурьевск с большим отрывом лидируют по числу заболевших коронавирусом
Минздрав Калининградской области назвал причину отказа 350 медиков работать с коронавирусом
Калининградский министр здравоохранения объяснил, почему так много врачей болеет коронавирусом
В Калининградской области на борьбу с коронавирусом привлекают медиков старше 65 лет
В минздраве Калининградской области назвали число умерших от коронавируса в чистом виде
Глава калининградского минздрава: Студентов-медиков пустим в очаг коронавируса, только если зашьемся
Александр Кравченко выступил за принудительную госпитализацию коронавирусных больных
В Калининградской области 350 медиков отказались работать на ликвидации коронавирусной инфекции
В Калининградской области больны коронавирусом 93 медика