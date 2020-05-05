Алиханов рассказал о расширении въезда на Куршскую косу

5 Май 2020 2020-05-05T13:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожники расширили въезд в национальный парк «Куршская коса». Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Расширили въезд на КПП Куршской Косы, чтобы летом не было больших автомобильных очередей», - написал глава региона.

В начале года губернатор сообщил, что въезд в нацпарк будет расширен весной.

«Где-то за 150 метров до действующего КПП дорога будет расширена до четырех полос: три на въезд и одна на выезд», - сообщил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU