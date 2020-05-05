Алиханов рассказал о расширении въезда на Куршскую косу
Это позволит ликвидировать пробки
.Фото: Instagram.com
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Дорожники расширили въезд в национальный парк «Куршская коса». Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
«Расширили въезд на КПП Куршской Косы, чтобы летом не было больших автомобильных очередей», - написал глава региона.
В начале года губернатор сообщил, что въезд в нацпарк будет расширен весной.
«Где-то за 150 метров до действующего КПП дорога будет расширена до четырех полос: три на въезд и одна на выезд», - сообщил Антон Алиханов.
ИСТОЧНИК KP.RU