На Северном обходе в ДТП пострадала пассажирка автобуса

5 Май 2020 2020-05-05T14:05:10+03:00

Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована

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Накануне днем на Северном обходе в ДТП пострадала пассажирка рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель автобуса допустил резкое торможение, из-за чего 68-летняя пассажирка не удержалась на ногах и упала в салоне.

В результате падения пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU