На Северном обходе в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Накануне днем на Северном обходе в ДТП пострадала пассажирка рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водитель автобуса допустил резкое торможение, из-за чего 68-летняя пассажирка не удержалась на ногах и упала в салоне.
В результате падения пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU