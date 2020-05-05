В Полесске «Мерседес» врезался в стену дома: двое пострадавших
Авария произошла на улице Заводской
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Полесске. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Заводской. 28-летний водитель «Мерседеса» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стену дома.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля госпитализированы в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU