В Полесске «Мерседес» врезался в стену дома: двое пострадавших

5 Май 2020 2020-05-05T14:55:26+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Полесске. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Заводской. 28-летний водитель «Мерседеса» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стену дома.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU