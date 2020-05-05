В калининградском аэропорту «Храброво» появился новый авиаперевозчик

5 Май 2020 2020-05-05T15:56:32+03:00

Рейсы запланированы с 3 по 31 мая

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В аэропорту «Храброво» появился новый авиаперевозчик. К выполнению рейсов по маршруту Москва (Внуково) – Калининград – Москва (Внуково) приступила авиакомпания «Якутия», сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы запланированы с 3 по 31 мая с частотой три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолета Boeing B737-700 в компоновке 148 пассажирских кресел.

Отметим, что в настоящее время рейсы на московском направлении также выполняют авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», ЮТэйр.

ИСТОЧНИК KP.RU