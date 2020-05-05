Александр Кравченко выступил за всеобщий масочный режим в Калининградской области

5 Май 2020 2020-05-05T17:43:27+03:00

Месяц назад министр уверял, что маски нужны только тем, кто уже болеет

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В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, всего месяц назад сообщавший, что маски необходимо носить только тем, кто болеет коронавирусом, выступил за всеобщий масочный режим.

- Сегодня уже важно говорить о масочном режиме, потому что сегодня многие люди, которые болеют, этого не ощущают, - заявил министр. - Мы всегда говорим, и это правда, что маска нужна больному человеку. Но поскольку сегодня очень много форм без клинических проявлений, то мы не знаем, кто болеет, а кто – нет. И поэтому мы говорим, что маска нужна.

Кравченко добавил, что использование масок позволит прервать пути передачи заболевания в местах массового скопления людей.

- Если маска находится на здоровом человеке и на больном человеке, то вероятность поделиться инфекцией у них низкая, - продолжил он. - Мы сегодня говорим о том, что нужно пути передачи прервать, а это подразумевает масштабное использование масок, когда мы прерываем эти пути передачи.

К слову, сам Кравченко во время брифинга был без маски. Министр сослался на то, что его будет плохо слышно.

ИСТОЧНИК KP.RU