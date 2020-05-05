2020-05-05T18:37:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде ожидание пациентами «скорой помощи» увеличилось до 3-4 часов

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко
Иван МАРКОВ
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"Скорая" Калининграде уже не справляется, но пик эпидемии еще не пройден"Скорая" Калининграде уже не справляется, но пик эпидемии еще не пройденФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко призвал работодателей максимально серьезно отнестись к измерению температуры у сотрудников, чтобы вычислять потенциально больных коронавирусом.

- Мое обращение ко всем работодателям – обеспечить фильтр на вход и отстранять от работы людей, у которых температура 37. Это та группа лиц, которая не понимает, что болеет, но она уже болеет, - заявил министр.

Далее Кравченко признался, что «скорая» в Калининграде уже не всегда справляется с оперативными вызовами, и ожидания пациентов иногда длятся по несколько часов.

- Понятно, что для системы здравоохранения сегодня очень сложно обслужить все вызовы. Их действительно очень много. У нас по некоторым позициям ожидание скорой помощи сегодня 3-4 часа, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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