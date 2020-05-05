2020-05-05T19:57:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 40% заболевших коронавирусом в Калининграде попадают в больницы с пневмонией

По словам министра Александра Кравченко, такие пациенты «дожидаются тяжелой формы болезни»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал, что многие калининградцы, чувствуя повышение температуры, рассчитывают, что перенесут болезнь на ногах и «дожидаются тяжелой формы болезни».

- Они дождутся, когда у них начнется кашель, когда появится температура, после этого они попытаются сами полечиться, потому что «они не могут же заболеть коронавирусом». Потом они только обратятся и попадут к нам, скорее всего, с пневмонией. У нас таких пациентов сегодня около 40%, - рассказал Кавченко.

Далее министр заметил, что проще всего лечить тех больных коронавирусом, которых «еще ничего не беспокоит».

- Этих людей из социума нужно убирать и заниматься их лечением. Их лечить просто, такие люди выздоравливают через 7-8 дней. Формально мы их передерживаем чуть дольше, чтобы взять у них мазки и удостовериться, что мы избавили этого человека от вируса, и потом уже возвращаем в окружающую среду, - добавил Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 40% заболевших коронавирусом в Калининграде попадают в больницы с пневмонией
В Калининграде ожидание пациентами «скорой помощи» увеличилось до 3-4 часов
Александр Кравченко выступил за всеобщий масочный режим в Калининградской области
В калининградском аэропорту «Храброво» появился новый авиаперевозчик
В Полесске «Мерседес» врезался в стену дома: двое пострадавших
На Северном обходе в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Алиханов рассказал о расширении въезда на Куршскую косу
В Калининградской области за сутки 17 мотоциклистов нарушили ПДД
В Калининграде за сутки более 700 человек проверили на коронавирус
Калининградец попался при попытке дать взятку сотрудникам ФСБ
В тройном ДТП на улице Горького в Калининграде пострадали четыре человека
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
На Моспроспекте водитель «Инфинити» сбила велосипедистку на «зебре»
В Калининградской области выявлено 42 новых случая коронавируса
Ночью в Советске сгорел автомобиль
Калининград и Гурьевск с большим отрывом лидируют по числу заболевших коронавирусом
Минздрав Калининградской области назвал причину отказа 350 медиков работать с коронавирусом
Калининградский министр здравоохранения объяснил, почему так много врачей болеет коронавирусом
В Калининградской области на борьбу с коронавирусом привлекают медиков старше 65 лет
В минздраве Калининградской области назвали число умерших от коронавируса в чистом виде
Глава калининградского минздрава: Студентов-медиков пустим в очаг коронавируса, только если зашьемся
Александр Кравченко выступил за принудительную госпитализацию коронавирусных больных
В Калининградской области 350 медиков отказались работать на ликвидации коронавирусной инфекции
В Калининградской области больны коронавирусом 93 медика