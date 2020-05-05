Около 40% заболевших коронавирусом в Калининграде попадают в больницы с пневмонией

5 Май 2020 2020-05-05T19:57:00+03:00

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В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал, что многие калининградцы, чувствуя повышение температуры, рассчитывают, что перенесут болезнь на ногах и «дожидаются тяжелой формы болезни».

- Они дождутся, когда у них начнется кашель, когда появится температура, после этого они попытаются сами полечиться, потому что «они не могут же заболеть коронавирусом». Потом они только обратятся и попадут к нам, скорее всего, с пневмонией. У нас таких пациентов сегодня около 40%, - рассказал Кавченко.

Далее министр заметил, что проще всего лечить тех больных коронавирусом, которых «еще ничего не беспокоит».

- Этих людей из социума нужно убирать и заниматься их лечением. Их лечить просто, такие люди выздоравливают через 7-8 дней. Формально мы их передерживаем чуть дольше, чтобы взять у них мазки и удостовериться, что мы избавили этого человека от вируса, и потом уже возвращаем в окружающую среду, - добавил Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU