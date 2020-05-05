Александр Кравченко рассказал об умершем коронавирусном больном, отказавшемся от госпитализации в Калининграде

5 Май 2020 2020-05-05T23:27:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал об отказах некоторых коронавирусных пациентов от госпитализации, которые уже приводят к летальным исходам.

- У нас народ не хочет лечиться, если его ничего не беспокоит, - начал министр. - У меня, мол, все нормально. У нас есть, к сожалению, умершие пациенты, которые отказались от госпитализации. Мы не успели быстро их понудить к тому, чтобы быстро госпитализировать. У них был подтвержденный Ковид.

- А сколько их? – переспросили журналисты.

- Один такой человек у нас есть, - ответил министр.

Кравченко также добавил, что сейчас в судах рассматриваются дела о принудительной госпитализации больных коронавирусом пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU